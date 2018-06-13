WP: помощник Трампа Болтон получил $115 тыс. в виде гонораров от украинского магната

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон до того, как он занял эту должность, получил $115 тыс. в виде гонораров за выступления на круглых столах от фонда украинского металлургического магната Виктора Пинчука. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, ссылаясь на обнародованную днем ранее Белым домом финансовую декларацию Болтона за 2017 год.

Как пишет издание, его выступления состоялись на форумах в Киеве и Мюнхене, спонсором которых был фонд Пинчука. В частности, в Киеве в сентябре Болтон предположил, что президент Дональд Трамп не пойдет на радикальные изменения во внешней политике США. "Ошибочно полагать, что с избранием Трампа произойдут значительные перемены во внешней политике. Успокойтесь", - приводит The Washington Post его высказывания.

Газета отмечает, что, по словам представителей Пинчука, они пригласили Болтона на эти форумы как деятеля, "придерживающегося точки зрения, не совпадающей с позицией многих других политиков страны".

Болтон в 2017 году заработал в общей сложности $2,2 млн, в том числе $747 тыс. в виде гонораров. Из них $569 тыс. он получил за выступления и комментарии на телеканале Fox.

Трамп 22 марта использовал Twitter, чтобы объявить об отставке своего помощника по нацбезопасности Герберта Макмастера и назначении на данный пост Болтона. К своим обязанностям в Белом доме он приступил 9 апреля.

Болтон, юрист по образованию, с 2001-го по 2005 год занимал должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, в 2005-2006 годах был постпредом США при ООН. Комментируя решение Трампа, бывший президент США Джимми Картер назвал это "одной из самых больших ошибок", совершенных нынешним главой администрации. По словам Картера, Болтон "выступает за нападение на Иран", а также является "одним из ключевых деятелей, повлиявших на решение вторгнуться" в 2003 году в Ирак.