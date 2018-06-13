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Правительство Японии считает, что проблему денуклеаризации КНДР не решить за один саммит

Международная панорама
13 июня, 6:26 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, июня. /ТАСС

Как отметил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, в совместное заявление лидеров США и КНДР не был включен пункт о проведении полной и необратимой денуклеаризации

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ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что проблему полной денуклеаризации КНДР нельзя решить только лишь за одну встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

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"Президент Трамп заявил, что процесс [денуклеаризации] начинается. Проблему Северной Кореи нельзя решить только лишь за одну встречу на высшем уровне", - сказал он, комментируя тот факт, что в совместное заявление Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита не был включен пункт о проведении "полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации".

Вместе с тем Суга в очередной раз подтвердил, что Япония готова взять на себя часть расходов на проведение процесса ядерного разоружения в КНДР, однако сделает это лишь после возобновления инспекций со стороны Международного агентства по атомной энергии.

Президент США и лидер КНДР по итогам первого в истории саммита двух стран в Сингапуре 12 июня подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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