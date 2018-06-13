СМИ: войска аравийской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда

ТАСС, 13 июня. Войска коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, начали в среду наступление на йеменский портовый город Ходейда на побережье Красного моря. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Цель операции - освобождение города от мятежников движения "Ансар Аллах" (хуситы), уточняет телеканал. Ранее официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Йенс Лерке предупредил, что наступление на Ходейду и длительная осада города подвергнут угрозе жизнь и безопасность 250 тыс. человек.

По оценкам всемирной организации, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. На прошлой неделе Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за многочисленных угроз для работников миссии в стране. При этом сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.