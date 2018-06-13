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Госсекретарь США посетит Пекин 14 июня

Международная панорама
13 июня, 6:43 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, июня. /ТАСС

Майкл Помпео и министр иностранных дел КНР Ван И обсудят развитие двусторонних контактов

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ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И Пекин в четверг, 14 июня. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД КНР.

"Майкл Помпео посетит Китай с визитом 14 июня по приглашению члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И, - отмечается в сообщении. - Во время поездки пройдут переговоры, на которых планируется обсудить развитие двусторонних контактов, а также важные вопросы регионального и международного характера, представляющие обоюдный интерес".

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Помпео после первого в истории американо-северокорейского саммита в Сингапуре 12 июня отправится с визитом в Южную Корею и Китай, где он планирует обсудить ситуацию вокруг КНДР и другие региональные и двусторонние вопросы. Ранее во время брифинга для журналистов Помпео также заявил, что намерен подчеркнуть во время переговоров в Китае необходимость поддержания санкционного давления на Пхеньян до тех пор, пока с его стороны не будут выполнены обязательства по денуклеаризации.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ван И Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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