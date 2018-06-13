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Премьер Австралии одобрил итоги саммита США и КНДР, но призвал проявлять осторожность

Международная панорама
13 июня, 7:09 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 13, июня. /ТАСС

Малколм Тернбулл считает, что президент США является специалистом по заключению сделок

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СИДНЕЙ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл поддержал "личностный подход", проявленный президентом США Дональдом Трампом на состоявшейся во вторник в Сингапуре его встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такую точку зрения австралийский премьер выразил, беседуя в среду с журналистами.

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Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

"Он [Трамп] предложил Ким Чен Ыну альтернативное видение, дал ему шанс проложить курс к лучшему для его страны будущему, - отметил Тернбулл. - Время покажет, насколько это было убедительным, но мы понимаем непривлекательность других сценариев развития событий".

"Президент США является специалистом по заключению сделок, - отметил глава австралийского правительства. - Мы приветствуем итоги саммита, но делаем это с осторожностью, поскольку Дональд Трамп сам сказал, что, возможно, все это не сработает".

В свою очередь министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп чрезвычайно осторожно отнеслась к данному Трампом в Сингапуре обещанию приостановить проведение совместных военных учений с Республикой Корея. "Президент США говорил об этом, отвечая на вопрос, заданный на пресс-конференции, это [обещание приостановить совместные военные учения] не вошло в итоговое совместное заявление, и мы исходим из того, что все договоренности, достигнутые на саммите, нашли свое отражение в заявлении по его итогам", - уточнила глава МИД Австралии.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Бишоп, Джули Трамп, Дональд Тёрнбулл, Малколм
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