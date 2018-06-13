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Колумбия на несколько дней закроет границу с Венесуэлой в связи с президентскими выборами

Международная панорама
13 июня, 7:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Семь пограничных пунктов будут закрыты до 18 июня

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ТАСС, 13 июня. Власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой с 14 по 18 июня в связи с проведением 17 июня второго тура президентских выборов. Об этом сообщила во вторник миграционная служба Колумбии.

"Семь пограничных пунктов (наземных и речных) между Колумбией и Венесуэлой будут закрыты с 00:00 (08:00 мск) четверга, 14 июня, до 00:00 понедельника, 18 июня", - говорится в документе.

Кроме того, с 00:00 субботы до завершения работы избирательных участков будет закрыта граница с Эквадором, Перу и Бразилией. Как отмечает миграционная служба, более продолжительная приостановка работы погранпунктов на границе Колумбии и Венесуэлы "обусловлена ситуаций в Боливарианской Республике, которая привела к массовому въезду граждан из этой страны".

В настоящее время на территории Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев. В первой половине февраля президент южноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос дал указание повысить меры безопасности на границе и создать специальную межведомственную группу в ответ на резкий рост числа выходцев из соседней страны, охваченной острым социально-экономическим кризисом.

Во второй тур выборов вышли два претендента на высший государственный пост, заручившиеся наибольшей поддержкой избирателей по итогам голосования 27 мая. Ими стали кандидат от правой партии "Демократический центр", экс-сенатор Иван Дуке и бывший мэр столицы Колумбии Густаво Петро, выдвигающийся от левой коалиции "Президент Петро", которая объединяет движение "Прогрессисты" и Альтернативное индейское и общественное движение.

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