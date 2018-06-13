Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17

ГААГА 13 июня. /ТАСС/. Голландский парламент одобрил соглашение с Украиной, касающееся уголовного преследования лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в среду на сайте главного законодательного органа Нидерландов.

Как отмечается в поясняющей записке, "Нидерланды и Украина являются сторонами в большом числе многосторонних соглашений в области правовой помощи по уголовным делам". "Однако общие положения в действующих соглашениях не всегда приспособлены под специфическую ситуацию по преследованию и организации судебного процесса над виновными в крушении MH17, - говорится в документе. - В свете этого Нидерланды и Украина достигли ряд дополнительных договоренностей".

Данные договоренности, в частности, касаются голландской юрисдикции и права уголовного преследования, регулируют вопросы допроса подозреваемых, позволяют проводить суд посредством видеоконференции и обязывают Украину приводить в исполнение приговоры относительно тюремного заключения (поскольку страна не выдает своих граждан).

Параллельно депутаты отклонили предложение члена Социалистической партии Михила ван Ниспена относительного расследования о возможном привлечении к ответственности Украины как государства с учетом того, что, согласно сделанным в 2015 году выводам Совета по безопасности Нидерландов, страна должна была закрыть свое воздушное пространство до крушения MH17.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу. Несмотря на это 25 мая правительства Австралии и Нидерландов заявили о намерении привлечь Россию к государственной ответственности, которая должна предусматривать признание причастности российской стороны к трагедии и выплату компенсации родственникам погибших. С этой целью голландцы и австралийцы предложили РФ вступить в переговоры, пригрозив в противном случае передать дело в международный суд или организацию.