Минобороны Польши: Варшава стремится к появлению в стране постоянных военных баз США

ТАСС, 13 июня. Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что республика стремится к появлению в стране постоянных военных баз США. Об этом он заявил в среду в эфире Польского радио.

"Мы стремимся к этому, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Это важно для безопасности Польши и поляков".

"Мы стремимся к тому, чтобы отношения в рамках НАТО были как можно крепче, - добавил министр. - Нет НАТО без США".

По словам Блащака, безопасность - это приоритет польского правительства. Поэтому страна работает над увеличением численности армии, приобретает новое вооружение, модернизирует инфраструктуру, строит новые базы и обновляет полигоны.

Ранее стало известно о том, что Варшава подготовила документ под названием "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше", который был разослан членам Конгресса США и ряду представителей администрации президента страны Дональда Трампа. Согласно документу республика обязуется выделить от $1,5 млрд до $2 млрд на покрытие расходов по размещению на своей территории одной американской бронетанковой дивизии либо равноценного соединения и готова построить всю необходимую для постоянной базы инфраструктуру, включая полигоны, казармы и дома для семей военнослужащих, школы для их детей и больницы. В качестве возможных мест развертывания бронетанковой части называются окрестности городов Быдгощ и Торунь.