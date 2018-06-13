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На западе Румынии пройдут трехмесячные румыно-американские учения ВВС

Международная панорама
13 июня, 10:21 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 13, июня. /ТАСС

Цель маневров - отработка техник и тактик воздушных операций в соответствии со стандартами НАТО

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БУХАРЕСТ, 13 июня. /ТАСС/. Сотни румынских и американских военных примут участие в двусторонних учениях Dacian Eagle 2018 ("Дакийский орел - 2018"), которые пройдут на 71-й базе ВВС в Кымпия-Турзий (уезд Клуж на западе Румынии) в период с 15 июня по 15 сентября. Об этом сообщила в среду пресс-служба румынского министерства национальной обороны.

В маневрах будут задействованы примерно 200 румынских военных - летчики и технический персонал, шесть самолетов MiG-21 Lancer и четыре вертолета IAR-330 Puma, приписанных к 71-й базе ВВС, а также около 300 американских военных с 12 самолетами F-15 с соответствующей обслуживающей техникой, принадлежащих 131-й экспедиционной истребительной эскадрилье ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.

"Dacian Eagle 2018 продолжают традицию румыно-американских учений, проходящих на 71-й базе ВВС, - подчеркивает военное ведомство. - Их цель - отработка техник, тактик и процедур воздушных операций в соответствии со стандартами НАТО путем совершения совместных полетов с американскими партнерами".

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