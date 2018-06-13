Китай выступил против любых официальных контактов США с Тайванем

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Китай выступает против официальных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем "в любой форме".

Об этом в среду заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

"Соединенным Штатам следует придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике, подписанных между Пекином и Вашингтоном, чтобы не подрывать двусторонние связи, мир и стабильность в регионе", - заявил чиновник, комментируя состоявшееся во вторник открытие нового офисного комплекса Американского института на Тайване.

"Администрация Демократической прогрессивной партии Тайваня, вовлекая иностранные державы, только вредит отношениям между двумя сторонами Тайваньского пролива", - подчеркнул Ма Сяогуан. Кроме того, по словам пресс-секретаря, "тайваньский вопрос, который жизненно важен для суверенитета и территориальной целостности Китая, остается самым чувствительным в китайско-американских отношениях". Он также призвал американскую сторону относиться с к данной теме "с максимальной осторожностью".

Во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайские власти сделали правительству США "серьезное представление" в связи с открытием "де-факто американского посольства" на острове Тайвань.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.