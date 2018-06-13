СМИ: лидер талибов призвал США к началу прямых переговоров

ТАСС, 13 июня. Лидер радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада призвал США к началу прямых мирных переговоров, чтобы положить конец многолетнему противостоянию в Афганистане.

Об этом со ссылкой на заявление лидера движения сообщил в среду телеканал Tolo News.

"Если американские официальные лица действительно верят в мирное окончание конфликта, то они должны сесть за стол переговоров и начать прямой диалог, - сказал Ахундзада. - Самая большая ошибка со стороны американских чиновников заключается в том, что они подходят к каждой проблеме с упрямством, но применение силы не всегда дает желаемых результатов".

Лидер талибов также подчеркнул, что "единственным путем спасения Афганистана является вывод военных контингентов США и стран, принимающих участие в операции НАТО "Решительная поддержка", с территории республики. Ахундзада добавил, что вызванная иностранным вторжением кризисная ситуация в Афганистане, "разрушительные последствия которой в основном наносят ущерб американскому и афганскому народу, может быть разрешена только путем переговоров".

Президент Афганистана объявил 7 июня о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания месяца рамадан и праздника Ид аль-фитр (Ураза-байрам). По данным телеканала, режим временного прекращения огня вступил в силу со вторника 12 июня и продлится неделю - до 19 июня.

По данным агентства Pajhwok, движение "Талибан" 9 июня приняло предложение афганского руководства о введении перемирия, однако сроком лишь на три дня. Талибы также заявили, что боевые действия против западных войск приостановлены не будут.