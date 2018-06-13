СНБ Армении проводит спецоперацию в мэрии Еревана

ЕРЕВАН, 13 июня. /ТАСС/. Отряд специального назначения Службы национальной безопасности Армении в (СНБ) в среду проводит спецоперацию в здании мэрии Еревана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь СНБ республики Самсон Галстян, не приводя подробностей.

"Да, СНБ в здание мэрии Еревана проводит специальную операцию. Задействованы специальные силы. Все остальные подробности мы сообщим позже", - подчеркнул Галстян.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов страны разоблачили коррупционные схемы в мэрии столицы Армении.

Главой ереванской городской администрации является член исполнительного комитета бывшей правящей Республиканской партии Тарон Маргарян. Разные представители нынешних властей Армении неоднократно заявляли, что Маргарян должен уйти в отставку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил журналистам, что "Маргарян был избран с помощью взяток во время избирательного процесса".