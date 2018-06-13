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Глава Финляндии заявил, что арктический саммит может помочь борьбе с изменением климата

Международная панорама
13 июня, 12:19 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 13, июня. /ТАСС

Внести вклад в сдерживание потепления в Арктике можно путем снижения выбросов сажи от морского транспорта, пояснил Саули Ниинистё

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Президент Финляндии Саули Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё

© EPA/VALDA KALNINA

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июня. /ТАСС/. Арктический саммит, который Финляндия хотела бы провести в период своего председательства в Арктическом совете с 2017-2019 годах, может сыграть позитивную роль в борьбе с изменением климата. Об этом сообщил президент страны Саули Ниинистё на Саммите по климату, который проводит в среду финский инновационный фонд Sitra. В мероприятии принимают участие политики, эксперты, представители бизнеса.

"Как действующий председатель Арктического совета Финляндия ведет работу по снижению выбросов черного углерода (сажи - прим. ТАСС) в Арктическом регионе. Черный углерод - это глобальная проблема, он имеет немедленный эффект. В Арктике он увеличивает таяние льдов, что ускоряет изменение климата", - подчеркнул Ниинистё.

Он пояснил, что внести вклад в сдерживание потепления в Арктике можно в частности путем снижения выбросов сажи от морского транспорта, устаревших энергопредприятий и сжигания попутного газа. "Спасение Арктики необходимо для спасения планеты", - указал он.

По словам Ниинистё, с этой целью "Финляндия стремится провести первый Арктический саммит, где соберутся восемь государств - участников Арктического совета - США, Россия, Канада и пять стран Северной Европы". "Объявленная на высоком уровне приверженность снижению выбросов черного углерода в Арктическом регионе будет хорошей новостью для окружающей среды. Это принесет пользу и в других сферах - мира, чувства общности и доверия. Успех не гарантирован, но потенциальная награда высока", - считает он.

Необходимость коллективных усилий

По мнению Ниинистё, изменение климата - это не только проблема окружающей среды, оно также связано с вопросами мира и безопасности, поскольку за этим процессом могут последовать внутренние и внешние конфликты, вырастет миграция, некоторые территории станут необитаемыми. "Поэтому мы должны изменить подходы к тому, как мы живем и потребляем. Эта трансформация никогда не будет простой и бесплатной, но чем больше мы ждем, тем больше будет цена. Находить решения - наша общая задача, для этого нужен каждый - отдельные люди, компании, города, государства, - но больше всего мы нужны как сообщество", - подчеркнул Ниинистё.

По его словам, спустя несколько лет после подписания Парижского соглашения по климату стали видны проблемы в его воплощении на практике. "Добровольный вклад государств далек от того, что необходимо для удержания роста температуры на планете ниже двух градусов Цельсия. Один из участников соглашения с одним из самых высоких уровней вредных выбросов заявил о намерении выйти из него (речь идет о США - прим. ТАСС)", - отметил финский президент.

В свою очередь, председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус, участвовавший в подготовке Парижского соглашения, указал, что выход США из документа "дает очень плохой пример другим", ведь "не является секретом то, что некоторые страны, которые его подписали, не проявляли особого энтузиазма на этот счет".

Сейчас, по словам Фабиуса, соглашение испытывает трудности с реализацией, "ему нужна рабочая программа по конкретным шагам". "Дискуссии по этой проблеме весьма сложные, поскольку вопросом остается госфинансирование", - отметил он. Представитель Франции при этом подчеркнул, что "Парижское соглашение никогда не рассматривалось как конец пути, оно было началом". "Мы не только не можем остановиться, но мы должны также ускориться с ответом на изменение климата и должны вовлечь в решение этого вопроса всех", - заключил он.

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