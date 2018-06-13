Британская компания Dixons Carphone заявила об утечке данных 1,2 млн клиентов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Британская сеть по продаже электронной техники Dixons Carphone заявила о кибератаке на свои серверы, которая привела к краже личных данных 1,2 млн клиентов. Об этом в среду сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, Dixons Carphone проводит расследование по кибератаке, которая началась в июле прошлого года. Хакеры пытались украсть данные в общей сложности 5,8 млн кредитных карт, однако им удалось получить доступ лишь к информации по 105 тыс. карт без чипа и не защищенных пин-кодом. В их распоряжении также оказались имена, адреса и электронные почты 1,2 млн клиентов компании.

Dixons Carphone предупредила всех клиентов, чьи данные могли быть украдены в результате кибератаки. Компания также усилила меры предосторожности и наняла экспертов по кибербезопасности для расследования происшествия. "Мы приняли меры, чтобы остановить несанкционированный доступ и, хотя у нас нет никаких свидетельств, что инцидент привел к мошенничеству, мы относимся к происшествию максимально серьезно", - цитирует Би-би-си главу компании Алекса Балдока.