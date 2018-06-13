Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британская компания Dixons Carphone заявила об утечке данных 1,2 млн клиентов

Международная панорама
13 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Хакеры также похитили данные более 100 тыс. кредитных карт

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Британская сеть по продаже электронной техники Dixons Carphone заявила о кибератаке на свои серверы, которая привела к краже личных данных 1,2 млн клиентов. Об этом в среду сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, Dixons Carphone проводит расследование по кибератаке, которая началась в июле прошлого года. Хакеры пытались украсть данные в общей сложности 5,8 млн кредитных карт, однако им удалось получить доступ лишь к информации по 105 тыс. карт без чипа и не защищенных пин-кодом. В их распоряжении также оказались имена, адреса и электронные почты 1,2 млн клиентов компании.

Dixons Carphone предупредила всех клиентов, чьи данные могли быть украдены в результате кибератаки. Компания также усилила меры предосторожности и наняла экспертов по кибербезопасности для расследования происшествия. "Мы приняли меры, чтобы остановить несанкционированный доступ и, хотя у нас нет никаких свидетельств, что инцидент привел к мошенничеству, мы относимся к происшествию максимально серьезно", - цитирует Би-би-си главу компании Алекса Балдока.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости