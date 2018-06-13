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Мэй согласилась обсуждать предоставление парламенту права голоса по сделке о Brexit

Международная панорама
13 июня, 13:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июня. /ТАСС

Депутаты продолжат рассматривать поправки к биллю о Brexit в среду

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ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась обсуждать вопрос предоставления парламенту права голоса по итоговому соглашению о Brexit в обмен на поддержку своих проевропейски настроенных коллег- депутатов из правящей Консервативной партии. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си в среду сообщила бывший министр образования Ники Морган.

"Премьер-министр поняла, что парламент хочет при любых обстоятельствах получить реальное право голоса [по сделке о Brexit]. Для нас было важно получить личное заверение от премьер-министра", - сказала она, отметив, что парламентарии с сегодняшнего дня начнут переговоры с правительством относительно того, каким образом гарантировать Палате общин британского парламента право высказаться по вопросу.

Палата общин ранее во вторник отвергла поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза об ограничении полномочий правительства при реализации Brexit. В случае ее принятия британский парламент мог получить рычаги управления ходом Brexit, а также возможность инициировать проведение очередного референдума в период с 30 ноября по 29 марта 2019 года. Отклонение парламентариями данной поправки расценивается как значимая победа для британского премьера, поскольку ей благодаря диалогу с депутатами в целом удалось преодолеть разногласия внутри Консервативной партии.

Депутаты продолжат рассматривать поправки к биллю о Brexit в среду, после чего он вернется обратно в Палату лордов. В ходе так называемого парламентского пинг-понга обе палаты должны будут согласовать до последней запятой текст закона, прежде чем его подпишет королева Великобритании Елизавета II. Морган в этой связи не исключила, что Палата лордов предложит новую измененную поправку по расширению полномочий парламента, которую затем сможет принять Палата общин.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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