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Кабмин Украины одобрил отставку главы администрации Донецкой области

Международная панорама
13 июня, 13:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июня. /ТАСС

Павел Жебривский попросил президента Украины Петра Порошенко отправить его в отставку

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КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Украины в среду удовлетворило прошение главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского об отставке. Дальнейшее рассмотрение этого ходатайства передано в администрацию главы государства.

"Кабинет министров Украины одобрил отставку главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Решение принято на заседании в среду, 13 июня", - говорится в сообщении украинского издания "Зеркало недели".

На прошлой неделе Жебривский заявил, что попросил президента Украины Петра Порошенко отправить его в отставку. При этом он не указал причину, по которой хочет покинуть пост. Жебривский возглавлял администрацию, которая осуществляет управление на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, с 11 июня 2015 года. Областная военно- гражданская администрация, исполнительные учреждения которой находятся в Краматорске, была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации в марте 2015 года.

По данным украинских СМИ, заменить Жебривского может заместитель министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Юрий Грымчак.

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