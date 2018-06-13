Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: закупка С-400 станет крупнейшей программой ВВС Турции в 2018-2027 годах

Международная панорама
13 июня, 14:14 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июня. /ТАСС

Концерн "Алмаз-Антей" займет 13,3% турецкого рынка вооружений, отметил аналитик компании IHS Jane`s

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф"

Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф"

© Юрий Смитюк/ТАСС

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Закупка Турцией российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" станет крупнейшей программой военно-воздушных сил этой страны в период с 2018 по 2027 год.

Об этом на международной выставке вооружений Eurosatory 2018 сообщил эксперт аналитического центра IHS Jane`s Эндрю Гэлер, выступая с докладом, посвященным анализу турецкого рынка вооружений и военной техники.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Поставка ЗРС С-400 является основным требованием ВВС Турции, которые выделят порядка $3,9 млрд на закупку вооружений и военной техники в период 2018-2027 годов", - проинформировал аналитик.

По его словам, концерн "Алмаз-Антей" (производитель С-400) займет 13,3% турецкого рынка вооружений, объем которого составит $6,707 млрд в 2018-2027 годах. "Доля "Алмаз-Антея" в структуре турецкого рынка всех типов продукции военного назначения достигнет 13,3% или около $0,9 млрд благодаря поставкам С-400", - отметил Гэлер. На турецком рынке ракетного вооружения сухопутного базирования ($3,448 млрд) в эти годы "Алмаз-Антей" займет долю порядка 27,4%. "В указанный период времени "Алмаз-Антей" станет единственным крупным иностранным игроком на рынке вооружений Турции в связи с соглашением на поставку С-400", - подчеркнул Гэлер.

Эксперт отметил, что возможности C-400 значительно превосходят показатели европейских и американских ЗРС по ряду параметров. "Радиолокационные станции С-400 позволяют своевременно обнаруживать маловысотные цели, что значительно повышает скорость и эффективность перехвата. Помимо этого, С-400 обладает большей зоной противовоздушной обороны", - сообщил Гэлер. "В данном контексте необходимо добавить, что американская ЗРС Patriot неспособна обеспечить эффективную защиту границ Турции с Сирией и Ираном, протяженность которых составляет порядка 900 км", - добавил эксперт.

Смотрите также

СМИ: Эрдоган заявил о готовности Турции применять С-400 в случае необходимости

Министр обороны Турции заявил, что С-400 не представляют угрозы для вооружения НАТО

СМИ: Турция отвергла требование США не покупать у России ЗРС С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 сентября 2017 года сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении С-400 и внесла за них задаток. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, поставки С-400 Турции начнутся в марте 2020 года.

Комплекс С-400 предназначен для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Он способен на расстоянии до 400 км поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
3
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
6
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости