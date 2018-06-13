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Трамп: ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует

Международная панорама
13 июня, 13:07 дата обновления: 13 июня, 13:32 UTC+3

Президент США назвал встречу с Ким Чен Ыном "интересным и очень позитивным опытом"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ТАСС, 13 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР не существует после его встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп написал в среду на своей странице в Twitter по возвращении из Сингапура, где состоялся двусторонний саммит.

"Только что приземлился - долгое путешествие, но все теперь могут чувствовать себя в намного большей безопасности, чем в тот день, когда я вступил в должность, - написал Трамп. - Ядерной угрозы со сторон КНДР не существует. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. Северная Корея имеет большой потенциал в будущем!"

Трамп также заявил, что ему удалось предотвратить угрозу войны между США и КНДР, существовавшую в период президентства его предшественника Барака Обамы. "До того, как [я] вступил в должность, люди считали, что мы будем воевать с Северной Кореей, - написал он. - Президент Обама заявлял, что Северная Корея является для нас самой большой и самой опасной проблемой. Это больше не так - сегодня вечером спите спокойно!"

Встреча Ким Чен Ына и Трампа состоялась 12 июня на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий". Трамп и Ким Чен Ын "обязуются выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений". Согласно документу, который Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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