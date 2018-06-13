Трамп: ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует

ТАСС, 13 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР не существует после его встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп написал в среду на своей странице в Twitter по возвращении из Сингапура, где состоялся двусторонний саммит.

"Только что приземлился - долгое путешествие, но все теперь могут чувствовать себя в намного большей безопасности, чем в тот день, когда я вступил в должность, - написал Трамп. - Ядерной угрозы со сторон КНДР не существует. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. Северная Корея имеет большой потенциал в будущем!"

Трамп также заявил, что ему удалось предотвратить угрозу войны между США и КНДР, существовавшую в период президентства его предшественника Барака Обамы. "До того, как [я] вступил в должность, люди считали, что мы будем воевать с Северной Кореей, - написал он. - Президент Обама заявлял, что Северная Корея является для нас самой большой и самой опасной проблемой. Это больше не так - сегодня вечером спите спокойно!"

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Встреча Ким Чен Ына и Трампа состоялась 12 июня на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий". Трамп и Ким Чен Ын "обязуются выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений". Согласно документу, который Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.