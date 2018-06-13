Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инициатива о разделе Калифорнии на три штата собрала достаточно голосов для референдума

Международная панорама
13 июня, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Референдум состоится 6 ноября, сообщает Los Angeles Times

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июня. Инициатива о разделе штата Калифорния на три независимые административные территории собрала более 400 тыс. голосов и будет вынесена на референдум, который состоится 6 ноября 2018 года одновременно с промежуточными выборами в США. Об этом сообщила во вторник газета Los Angeles Times.

По данным издания, сбор подписей в поддержку инициативы профинансировал миллиардер из Кремниевой долины Тим Дрейпер. "Разделение на три штата позволит улучшить инфраструктуру Калифорнии, повысить там качество образования и снизить налоги", - приводит газета слова Дрейпера.

Инициаторы проекта предлагают создать на территории нынешней Калифорнии три самостоятельные административные единицы: Калифорния, Северная Калифорния и Южная Калифорния. Первой предлагается оставить Лос-Анджелес и Санта-Барбару, к Северной отнести города Сан-Франциско и Сакраменто, а Южной отдать Сан-Диего с прилегающими округами.

Несмотря на успех в сборе подписей, более 70% калифорнийцев, по сведениям газеты, намерены проголосовать против разделения. Но даже если на референдуме в ноябре идея получит поддержку большинства, это решение должно быть одобрено законодательным собранием штата, а также Конгрессом США, что, по мнению аналитиков, представляется крайне маловероятным.

С тех пор, как Калифорния вошла в состав США 9 сентября 1850 года, было предпринято более 200 попыток изменения границ этого штата, напоминает издание.

Калифорния является самым населенным и третьим по площади штатом США, лидирующим по объему ВВП. В 2015 году экономика Калифорнии вышла на шестое место в мире, пропустив вперед только США как страну в целом, Китай, Японию, Германию и Великобританию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости