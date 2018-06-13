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Мэй заявила, что будет настаивать на усилении санкций в отношении РФ на саммите ЕС в июне

Международная панорама
13 июня, 14:45 дата обновления: 13 июня, 15:16 UTC+3

Премьер-министр Великобритании считает, что минские соглашения не были выполнены

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Материал из 1 страницы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила

© AP Photo/Boris Grdanoski

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на усилении санкционного режима в отношении России на саммите ЕС в июне.

"Множество тем будет обсуждаться лидерами Евросоюза на европейском саммите в июне, включая важный вопрос санкций против России. Я буду настаивать на сохранении санкции против России, поскольку минские соглашения не были выполнены. Я даже думаю, в некоторых областях мы должны усилить этот санкционный режим", - сказала она в среду, выступая в парламенте Соединенного Королевства.

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В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Они продлеваются раз в полгода, их последняя редакция действует до 31 июля 2018 года.

Второй блок - индивидуальные ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры провозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР. Срок действия данного пакета - до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые связи. Он был принят в рамках официально утвержденной главами МИД ЕС в 2014 году стратегии непризнания вхождения Крыма в состав РФ. Эти меры действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

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Персоны
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