Трамп заявил, что честная позиция КНДР оправдывает приостановку учений США и Южной Кореи

ТАСС, 13 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение приостановить американо-южнокорейские военные учения на время переговоров между США и КНДР является оправданным, поскольку Пхеньян честно ведет диалог. Об этом он написал в среду на своей странице в сети Twitter.

Президент также считает, что приостановка учений поможет сэкономить большие средства. "Мы экономим целое состояние, не проводя военные учения, пока мы честно ведем переговоры - а именно так мы и поступаем!", - написал Трамп.

Встреча лидером КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась во вторник в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ, в котором КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения. Однако командование воинского контингента США в Республике Корея позднее заявило ТАСС, что никаких приказов на этот счет из Вашингтона оно не получало.

Японский министр обороны Ицунори Онодэра заявил в среду, что его страна обеспокоена заявлением Трампа о намерении приостановить совместные учения США и Южной Кореи, поскольку они играют важную роль для обеспечения региональной безопасности.