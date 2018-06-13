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Трамп заявил, что честная позиция КНДР оправдывает приостановку учений США и Южной Кореи

Международная панорама
13 июня, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По мнению президента Соединенных Штатов, приостановка учений поможет сэкономить большие средства

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ТАСС, 13 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение приостановить американо-южнокорейские военные учения на время переговоров между США и КНДР является оправданным, поскольку Пхеньян честно ведет диалог. Об этом он написал в среду на своей странице в сети Twitter.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

Президент также считает, что приостановка учений поможет сэкономить большие средства. "Мы экономим целое состояние, не проводя военные учения, пока мы честно ведем переговоры - а именно так мы и поступаем!", - написал Трамп.

Встреча лидером КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась во вторник в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ, в котором КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения. Однако командование воинского контингента США в Республике Корея позднее заявило ТАСС, что никаких приказов на этот счет из Вашингтона оно не получало.

Японский министр обороны Ицунори Онодэра заявил в среду, что его страна обеспокоена заявлением Трампа о намерении приостановить совместные учения США и Южной Кореи, поскольку они играют важную роль для обеспечения региональной безопасности.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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