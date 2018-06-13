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СМИ: министр экономики Италии отменил свой визит в Париж

Международная панорама
13 июня, 15:42 дата обновления: 13 июня, 15:57 UTC+3

Такое решение связано с критическими заявлениями французской стороны по поводу отказа Рима принять судно с мигрантами

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РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Министр экономики Италии Джованни Триа отказался от рабочей поездки в Париж, где он должен был в среду встретиться со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром. Об этом сообщило агентство ANSA, указав, что причина отказа - в возникшей дипломатической напряженности между Римом и Парижем в связи с критическими заявлениями французской стороны по поводу миграционной проблемы.

Ранее представитель французского правительства Бенжамен Гриво назвал циничными и безответственными действия властей Италии в связи ситуацией с судном неправительственной организации Aquarius, перевозившему спасенных мигрантов, которому не дали причалить у итальянских берегов. Это вызвало возмущение Рима - премьер-министр Джузеппе Конте указал, что Италия "не будет принимать поучения".

На пятницу был назначен визит Конте в Париж, и Сальвини предложил отменить его в случае, если Рим не получит официальных извинений. Как сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона премьер-министру Италии Конте нанести визит в Париж, запланированный на пятницу, 15 июня, остается в силе.

Судно Aquarius направляется в данный момент в порт испанской Валенсии в сопровождении двух военных итальянских кораблей, на которые пересадили большинство мигрантов. Лидер партии "Лига" Сальвини обещал положить конец незаконной миграции и нелегальному бизнесу по перевозке людей, к которому причастны, по его убеждению, НПО. Эта позиция подверглась жесткой критике политических оппонентов, а также Ватикана.

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Персоны
Конте, Джузеппе Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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