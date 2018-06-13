СМИ: сирийские войска разместили комплексы "Панцирь-С1" у линии разделения на Голанах

ТАСС, 13 июня. Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" размещены в районе линии разделения сирийских и израильских войск у оккупированных Голанских высот. Об этом сообщила в среду газета Al Watan со ссылкой на военно-информационную службу шиитских формирований, сражающихся на стороне сирийской армии.

По ее данным, комплексы "Панцирь-С1" размещены в Эль-Кунейтре (40 км от Дамаска) для поддержки готовящегося наступления правительственных сил в Южной Сирии. Сколько именно ракетных комплексов направлено на юг не уточняется.

Как указала газета, в военно-информационной службе пояснили, что решение укрепить позиции сирийских ПВО у Голан комплексами "Панцирь-С1" носит превентивный характер "на случай, если Израиль попытается помешать проведению операции сирийской армии против бандформирований, которые отказываются сложить оружие и покинуть местность".

По сведениям газеты, в южные районы Сирии уже направлены крупные воинские подкрепления и создаются сейчас гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан по аналогии со сценарием операции, которая проводилась весной в регионе Восточная Гута под Дамаском. Сирийские вертолеты сбрасывают в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа листовки, в которых командование вооруженных сил республики призывает боевиков "не упустить последнего шанса и капитулировать".

На северо-востоке провинции Эс-Сувейда (90 км к югу от Дамаска) сирийские войска уже ведут военные действия против остатков банд террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По данным Al Watan, сирийские бойцы находятся сейчас в 50 км от военной базы Эт-Танф на границе с Ираком, где размещены американские военнослужащие.