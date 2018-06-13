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Центральное телевидение КНДР сообщило о возвращении Ким Чен Ына в Пхеньян

Международная панорама
13 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Лидер КНДР прибыл в столицу в 07:00 по местному времени

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ТАСС, 13 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду утром вернулся в Пхеньян из Сингапура после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в выпуске новостей сообщило центральное телевидение КНДР, передает агентство Yonhap.

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Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

По его информации, самолет с Ким Чен Ыном на борту приземлился в пхеньянском аэропорту в 07:00 по местному времени (01:00 мск), сообщение об этом событии появилось на местном телевидении на 12 часов позже. В выпуске похвалили Ким Чен Ына за "урегулирование геополитической ситуации вокруг Корейского полуострова и открытие новой главы в отношениях КНДР и США", уточняет Yonhap.

Как отмечается, в аэропорту Ким Чен Ына провожали министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан и министр образования Он Е Кун, которые поздравили северокорейского лидера с успешным проведением саммита.

Встреча Ким Чен Ына и Трампа состоялась 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий".

Трамп и Ким Чен Ын "обязуются выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений". Согласно документу, который Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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