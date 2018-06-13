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Моралес пригласил Путина посетить Боливию

Международная панорама
13 июня, 16:09 дата обновления: 13 июня, 16:36 UTC+3

Президент Боливии также поблагодарил российского лидера за "теплый прием" в Москве

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Боливию с визитом. Соответствующее приглашение изложено в совместном заявлении глав государств, принятом по итогам переговоров.

"Президент многонационального государства Боливии Эво Моралес Айма выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за теплый прием, оказанный ему во время пребывания в России и пригласил его посетить Боливию", - отмечается в документе.

Согласно тексту совместного заявления, президенты договорились укреплять политический диалог между двумя государствами в целях координации своих позиций и взаимодействия в рамках ведущих многосторонних форумов, прежде всего в рамках ООН, Совбеза ООН, непостоянным членом которого Боливия является в 2017-2018 годах, а также специализированных учреждений ООН.

"Признавая, что целями этого диалога является поддержание международного мира и безопасности, поощрение и защита прав человека и обеспечение устойчивого развития, главы двух государств договорились защищать на международной арене общие интересы, связанные с укреплением полицентричности современного мира, центральной координирующей роли ООН и верховенства международного права", - отмечается в тексте заявления. Главы двух государств выразили глубокую обеспокоенность "в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и Северной Африке, высказались за проведение тщательного анализа причин возникновения конфликтов, а также поддержали усилия, направленные на долгосрочное политическое урегулирование, основанное на соблюдении норм международного права, инклюзивном национальном диалоге, уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности государств этих регионов".

Путин и Моралес также подтвердили решимость активно сотрудничать в сфере противодействия глобальным вызовам и угрозам мировой экономики, среди которых нарастание геополитической напряженности, неравномерность темпов развития национальных экономик, регионализации экономического сотрудничества, неустойчивость мировой финансовой системы, волатильность мировых цен на энергетические и сырьевые ресурсы. В этой связи была подчеркнута важность совместных усилий по поддержанию устойчивого и сбалансированного роста мировой экономики.

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