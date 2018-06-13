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Reuters: министры экономики Франции и Италии договорились встретиться в ближайшие дни

Международная панорама
13 июня, 17:10 UTC+3 ПАРИЖ 13, июня. /ТАСС

Стороны провели телефонные переговоры

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ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр провел в среду телефонный разговор со своим итальянским коллегой Джованни Триа, который ранее отказался от рабочей поездки в Париж на фоне возникшей дипломатической напряженности между двумя государствами в связи с критическими заявлениями французской стороны по поводу миграционной проблемы.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей французского министерства, стороны договорились встретиться в Париже в ближайшие дни.

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Франция считает позицию Италии по судну с мигрантами циничной и безответственной

"Министры только что поговорили по телефону. Они договорились о том, что Джованни Триа приедет в Париж в ближайшие дни", - отметили в министерстве.

Ранее в среду Триа отказался от рабочей поездки в Париж, где он должен был встретиться со своим французским коллегой. Как сообщило агентство ANSA, причина отказа - в возникшей дипломатической напряженности между Римом и Парижем в связи с критическими заявлениями французской стороны по поводу миграционной проблемы.

Комментируя эту ситуацию, представитель французского правительства Бенжамен Гриво назвал циничными и безответственными действия властей Италии в связи с ситуацией вокруг судна неправительственной организации Aquarius, перевозившем спасенных мигрантов, которому не дали причалить у итальянских берегов. Это вызвало возмущение Рима - премьер-министр Джузеппе Конте указал, что Италия "не будет принимать поучения", а вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, принявший решение о закрытии портов для судов НПО, потребовал от Парижа "официальных извинений".

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На пятницу был назначен визит Конте в Париж, и Сальвини предложил отменить его в случае, если Рим не получит официальных извинений. Как сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона премьер-министру Италии Конте нанести визит в Париж, запланированный на 15 июня, остается в силе. Франция, заверила она, стремится к тесному добрососедскому сотрудничеству с Италией, в том числе и по проблемам миграции.

Судно Aquarius направляется в данный момент в порт испанской Валенсии в сопровождении двух военных итальянских кораблей, на которые пересадили большинство мигрантов. Лидер партии "Лига" Сальвини обещал положить конец незаконной миграции и нелегальному бизнесу по перевозке людей, к которому причастны, по его убеждению, НПО. Эта позиция подверглась жесткой критике политических оппонентов, а также Ватикана.

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Персоны
Конте, Джузеппе
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
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