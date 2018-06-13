Трамп обвинил СМИ в попытках принизить значение его соглашения с КНДР

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter заявил, что ряд американских СМИ хотят принизить значимость его договоренностей с КНДР, назвав их "самым большим врагом" Соединенных Штатов.

"Смешно наблюдать за лживыми СМИ, особенно за [телеканалами] NBC и CNN. Они упорно пытаются принизить сделку с Северной Кореей. 500 дней назад они бы умоляли о такой сделке - тогда казалось, что начнется война. Самый большой враг нашей страны - это лживые новости, с такой легкостью публикуемые дураками", - написал американский лидер.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу 12 июня на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, обязавшись выполнять его "в полном объеме и без промедлений".