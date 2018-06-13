Секретариат оборонпрома Турции ведет переговоры с РФ не только по вопросу закупки С-400

ТАСС, 13 июня. Турция заинтересована в закупке у РФ не только комплексов С-400, но и ведет переговоры по другим техническим вопросам. Об этом в среду в эфире телеканала TGRT сообщил руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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"Сейчас наши переговоры с Россией не ограничены только темой С-400, идет диалог и по другим техническим темам". - сказал он. Таким образом он ответил на вопрос о том, существует ли вероятность закупки Турцией истребителей пятого поколения помимо США (F-35) у других стран, в том числе у РФ (Су-57).

"Не стану говорить о конкретных моделях самолетов, но могу сказать, что, да, переговоры с другими партнерами по этим техническим вопросам ведутся", - отметил Демир. Он уточнил, что "с РФ диалог идет по целому спектру вопросов в различных областях и сферах, о совместном производстве, сотрудничестве" в оборонной промышленности.

О переговорах Турции и РФ по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала вторым после Китая иностранным заказчиком системы и первым государством НАТО, которое получит от России С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии stealth), а также любых других воздушных целей.