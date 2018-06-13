Сингапур готов возобновить торговлю с КНДР после мира на Корейском полуострове

СИНГАПУР, 13 июня. /ТАСС/. Сингапур готов возобновить торгово-экономическое сотрудничество с КНДР после установления мира и стабильности на Корейском полуострове. Об этом заявил в среду находящийся в Токио министр финансов страны Хэн Сви Кит, передает издание The Straits Times.

По его словам, обеспечение мира и стабильности станет "предпосылкой для нашего экономического сотрудничества". Глава ведомства сообщил, что с 14 июня Сингапур возобновит санкционный режим в отношении Пхеньяна, который был приостановлен на время проведения встречи между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, министр подчеркнул, что соглашение по итогам встречи лидеров КНДР и США "не предусматривает незамедлительное снятие санкций".

В ноябре прошлого года правительство Сингапура объявило о полном прекращении торгово-экономических отношений с КНДР. В случае нарушений виновным грозит штраф в размере 200 тысяч сингапурских долларов (около $147 тыс.) или лишение свободы на срок до трех лет.

По состоянию на 2015 год товарооборот двух стран составлял около $29 миллионов, таким образом Сингапура занимал 6-ю строчку в списке крупнейших торговых партнеров Пхеньяна. Однако, как признал в понедельник премьер Ли Сянь Лун, в связи с санкциями ООН, введенными в отношении Пхеньяна в конце прошлого года, торговля резко упала до уровня $520 тысяч. В преддверии переговоров с Трампом Ким Чен Ын провел переговоры с сингапурским премьером.