Премьер Грузии объявил об уходе в отставку

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду заявил об уходе с занимаемого поста. Об этом он сообщил на чрезвычайном брифинге в Тбилиси.

"Принял решение об уходе с поста премьер-министра Грузии", - сказал он.

Квирикашвили заявил, что ушел в отставку из-за разногласий с председателем правящей в стране партии "Грузинская мечта" (ГМ) Бидзином Иванишвили. "12 июня состоялась встреча [представителей] правящей политической силы. Между мной и правящей политической силой выявились определенные разногласия, конкретно речь шла об экономической политике возглавляемого мной правительства", - сказал Квирикашвили.

"Должность премьер-министра всегда была для меня большой ответственностью, я горжусь тем, что за время работы на этом посту успел провести важные реформы", - добавил он.

Квирикашвили отметил, что "видит настроения в правящей политической силе". "Сегодня у председателя партии ГМ должна быть возможность укомплектовать правительство теми кадрами, которыми он желает", - сказал он.

В соответствии с действующей редакцией конституции Грузии, премьер-министр является главой исполнительной власти и имеет реальные рычаги управления, президент страны же считается главой государства, но с сильно ограниченными полномочиями.

Квирикашвили родился 20 июля 1967 года в Тбилиси, в 1992 году закончил Тбилисский мединститут, в 1995 году - экономический факультет Тбилисского госуниверситета, в 1998 году - Иллинойский университет в США. В 1994-1996 годах он работал в банках Грузии; в 1999-2004 годах был депутатом парламента, первым заместителем председателя комитета по экономической политике; затем занимал высокие посты в частных банковских структурах Грузии; в 2006-2011 годах был гендиректором грузинского АО "Карту Банки".

С 25 октября 2012 года Квирикашвили - министр экономики, с июля 2013 года - одновременно вице-премьер. 1 сентября 2015 года был назначен главой МИД, сохранив пост вице-премьера. 29 декабря 2015 года парламент Грузии утвердил Квирикашвили премьер-министром,30 декабря того же года президент утвердил его в должности главы правительства.