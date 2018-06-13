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ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии

Международная панорама
13 июня, 18:00 дата обновления: 13 июня, 18:43 UTC+3

По данным организации, химическое оружие применялось 24 и 25 марта 2017 года

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Вид на главное здание ОЗХО

Вид на главное здание ОЗХО

© AP Photo/Peter Dejong

ГААГА, 13 июня. /ТАСС/. Зарин и хлор использовались в качестве химоружия в двух отдельных инцидентах в Сирии 24 и 25 марта 2017 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии в своем новом докладе подтвердила, что с высокой долей вероятности зарин использовался в качестве химического оружия к югу от города Эль-Латамна 24 марта 2017 года, - отметили в ОЗХО. - Миссия также пришла к выводу, что хлор использовался в качестве химоружия при обстреле госпиталя того же города и окружающих районов 25 марта 2017 года".

Данные выводы, добавили в организации, "основываются на показаниях свидетелей, эпидемиологическом анализе и анализе проб". Задержку с подготовкой доклада в ОЗХО объяснили тем, что "сбор информации и материалов, опрос свидетелей и анализ образцов потребовал много времени".

Доклад по инцидентам в Эль-Латамне направлен государствам - участникам Конвенции о запрещении химического оружия и передан Совету Безопасности ООН через генсека организации.

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