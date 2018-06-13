Глава МИД Греции: в Европе сформировался неправильный образ России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. В Европе сформировался образ России-врага, это неправильный образ. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, выступая в среду с лекцией перед студентами и преподавателями МГИМО.

"Я думаю, что в Европе сформировался неправильный образ России. Якобы это враг, который представляет собой угрозу, может нападать", - отметил министр.

Он также напомнил, что его страна вместе с Кипром не присоединилась к волне высылки российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. "Мы не участвовали в этом скандале, потому что уверены, что Россия, наоборот, должна стать домом общей безопасности", - пояснил Котзиас.

"Россия и Евросоюз должны договориться, потому что нам нужна общая система безопасности с РФ, а не против РФ", - заключил греческий министр.