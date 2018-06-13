В Минске завершилось заседание контактной группы по Украине

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Встреча участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилась в Минске. Об этом в среду сообщил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики на переговорах Владислав Дейнего.

"Заседание Контактной группы завершилось в Минске", - цитирует его агентство "Луганскинформцентр".

Пресс-секретарь главы делегации провозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина уточнила, что следующая встреча участников переговоров состоится 27 июня.