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В Минске завершилось заседание контактной группы по Украине

Международная панорама
13 июня, 18:32 UTC+3 МИНСК 13, июня. /ТАСС

Следующая встреча состоится 27 июня

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МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Встреча участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилась в Минске. Об этом в среду сообщил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики на переговорах Владислав Дейнего.

"Заседание Контактной группы завершилось в Минске", - цитирует его агентство "Луганскинформцентр".

Пресс-секретарь главы делегации провозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина уточнила, что следующая встреча участников переговоров состоится 27 июня.

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