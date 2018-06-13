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AFP: Жан-Мари Ле Пена госпитализировали во Франции

Международная панорама
13 июня, 18:31 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июня. /ТАСС

По данным AFP, политик попал в больницу с признаками переутомления

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Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен

© EPA/YOAN VALAT

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Известный французский политик, основатель партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в одну из больниц в пригороде Парижа с признаками переутомления. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse.

Политик, которому в июне должно исполниться 90 лет, находится под присмотром врачей со вторника. В среду в Париже должно было состояться судебное заседание по делу Жан-Мари Ле Пен, который подозревается в "разжигании ненависти и публичных оскорблений". В связи с госпитализацией суд перенес слушания по данному делу на октябрь.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял "Национальный фронт" с момента основания партии в 1972 году до 2011 года, когда он перешел на должность почетного председателя, а главой движения была избрана его дочь Марин Ле Пен. Позднее она начала политику смены имиджа партии в пользу более умеренной риторики, на фоне чего у нее произошел конфликт с отцом из-за его противоречивых высказываний в прессе, которые были сочтены слишком радикальными и некорректными. В результате Ле Пен был исключен из партии, а в марте этого года на съезде партия окончательно упразднила и сохранявшийся за ним символический пост почетного председателя.

Сам Ле Пен продолжает активную общественную деятельность. В начале этого года были опубликованы его мемуары, а как минимум до 2019 года он останется депутатом Европейского парламента.

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