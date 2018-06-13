Лидер Боливии считает партнерство Колумбии и НАТО угрозой безопасности Латинской Америки

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Договор о глобальном партнерстве Колумбии и Североатлантического альянса (НАТО) ставит под угрозу безопасность остальных стран Латинской Америки. Об этом заявил в среду президент Боливии Эво Моралес, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Теперь Колумбия стала партнером НАТО. Я считаю - может, я ошибаюсь, - что это получается военный контроль над всей Латинской Америкой, это военная агрессия в адрес всего континента", - сказал он.

"Это означает вмешательство с использованием пуль, военных интервенций. При этом некоторые страны поддерживают такую политику. Но я считаю, что народы должны сами определять свою судьбу и судить своих президентов за те или иные решения", - добавил Моралес.

31 мая президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подписал в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом договор о глобальном партнерстве. По словам латиноамериканского политика, страна не собирается становиться членом альянса и принимать участие в его военных операциях.