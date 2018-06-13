Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер Боливии считает партнерство Колумбии и НАТО угрозой безопасности Латинской Америки

Международная панорама
13 июня, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В конце весны президент Колумбии подписал в Брюсселе с генсеком НАТО договор о глобальном партнерстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Договор о глобальном партнерстве Колумбии и Североатлантического альянса (НАТО) ставит под угрозу безопасность остальных стран Латинской Америки. Об этом заявил в среду президент Боливии Эво Моралес, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Теперь Колумбия стала партнером НАТО. Я считаю - может, я ошибаюсь, - что это получается военный контроль над всей Латинской Америкой, это военная агрессия в адрес всего континента", - сказал он.

"Это означает вмешательство с использованием пуль, военных интервенций. При этом некоторые страны поддерживают такую политику. Но я считаю, что народы должны сами определять свою судьбу и судить своих президентов за те или иные решения", - добавил Моралес.

31 мая президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подписал в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом договор о глобальном партнерстве. По словам латиноамериканского политика, страна не собирается становиться членом альянса и принимать участие в его военных операциях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Моралес, Эво Столтенберг, Йенс Сантос, Хуан Мануэль
Страны
Россия Боливия Колумбия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
4
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
5
Путин освободил Клименко от должности советника президента
6
СМИ: Украина блокирует на границе цистерны из России с сжиженными углеводородными газами
7
ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости