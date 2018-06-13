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СМИ: визит премьера Италии во Францию могут отменить после заявлений Парижа по мигрантам

Международная панорама
13 июня, 18:52 UTC+3 РИМ РИМ 13, июня. /ТАСС

Сообщается также, что Джузеппе Конте ждет извинений от Эмманюэля Макрона

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РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ждет извинений от Парижа за высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении Рима в связи с ситуацией вокруг судна с мигрантами. Об этом сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи.

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Как указывает агентство, от этого зависит, останется ли в повестке дня или будет отменен визит Конте в Париж, запланированный на пятницу. Такую позицию, по информации агентства, разделяют и оба вице-премьера - Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, лидеры партий "Лига" и "Движения "5 звезд", входящих в правительство.

При этом ранее в среду агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщало, что Франция не получала от Италии информации относительно необходимости каких-либо извинений на фоне напряженности в связи с ситуацией в сфере миграции.

Во вторник пресс-секретарь Макрона Бенжамен Гриво назвал циничными и безответственными действия властей Италии в связи ситуацией с судном неправительственной организации Aquarius, перевозившим более 600 спасенных мигрантов, которому не дали причалить у итальянских берегов. Это вызвало возмущение Рима - премьер-министр Джузеппе Конте указал, что Италия "не будет принимать поучения", а вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, принявший решение о закрытии портов для судов НПО, потребовал у Парижа извинений. В среду от переговоров с французским коллегой отказался министр экономики Джованни Триа.

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Персоны
Конте, Джузеппе Макрон, Эмманюэль
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Проблема нелегальной миграции в Европе
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