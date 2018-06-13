Еврокомиссия заявила, что конфликт на Украине создает угрозу контрабанды оружия в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Война в Донбассе создает долгосрочную угрозу контрабанды огнестрельного оружия из этого региона в государства ЕС. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Еврокомиссии о реализации европейской стратегии по борьбе с незаконной торговлей оружием.

"Нестабильность в Восточной Европе, в первую очередь на Украине, способствует расширению объема незаконного оборота оружия, то есть представляет угрозу как для самой Украины, так и для государств ЕС. Таким образом, развитие сотрудничества с Украиной в этой сфере соответствует наши взаимным интересам", - говорится в документе.

В этой связи Еврокомиссия предложила создать постоянную площадку для диалога с Киевом по этой проблеме, а также запустить механизм экспертных консультаций для обмена информацией.

Представители правоохранительных органов Украины регулярно отчитываются об обнаружении тайников с оружием, которое было украдено в зоне силовой операции в Донбассе. Ранее украинские эксперты сообщали, что количество нелегального оружия с 2014 года увеличилось с 3,7 млн до 5 млн единиц.