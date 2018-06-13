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Reuters: президент Македонии отказался подписывать договор о переименовании страны

Международная панорама
13 июня, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее Скопье и Афины пришли к соглашению о новом названии

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ТАСС, 13 июня. Президент Македонии Гёрге Иванов в среду отказался подписать договор с Афинами о переименовании страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил на пресс-конференции во вторник, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны - Республика Северная Македония - будет переводиться на все языки, а достигнутая с Грецией договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". Заев также сообщил, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении двадцати пяти лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

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