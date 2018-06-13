Великобритания предложила ОЗХО усилить запрет на химическое оружие

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Великобритания представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проект решения, который усиливает запрет на распространение и использование химического оружия. Об этом в среду в Twitter сообщил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Великобритания внесла проект решения, направленный на усиление запрета на химическое оружие. Мы предлагаем ОЗХО начать возлагать ответственность за нападения с применением химического оружия в Сирии. Мы также хотим принять меры по оказанию поддержки государствам в борьбе с угрозой химического терроризма", - написал он.