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Великобритания предложила ОЗХО усилить запрет на химическое оружие

Международная панорама
13 июня, 19:32 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июня. /ТАСС

Глава МИД Британии Борис Джонсон добавил, что также предлагается "начать возлагать ответственность за нападения с применением химического оружия в Сирии"

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ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Великобритания представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проект решения, который усиливает запрет на распространение и использование химического оружия. Об этом в среду в Twitter сообщил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Великобритания внесла проект решения, направленный на усиление запрета на химическое оружие. Мы предлагаем ОЗХО начать возлагать ответственность за нападения с применением химического оружия в Сирии. Мы также хотим принять меры по оказанию поддержки государствам в борьбе с угрозой химического терроризма", - написал он.

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