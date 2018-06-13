Меркель назвала миграционную проблему лакмусовой бумажкой для единства ЕС

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Проблема миграции является лакмусовой бумажкой для сохранения сплоченности ЕС, ее решение определит будущее сообщества. Такое мнение высказала в среду канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

"Для меня вопрос, как мы справимся с миграционной проблематикой, является лакмусовой бумажкой для будущего и сохранения сплоченности Европы", - сказала канцлер.

Она призвала найти общеевропейское решение миграционного кризиса. "Для меня важно, чтобы всё, что мы делаем, было упорядочено, согласовано, подтверждено соглашениями с тем, чтобы мы получили поистине общую, европейскую процедуру", - сказала глава германского правительства. "Должны учитываться интересы каждой страны", - добавила она.