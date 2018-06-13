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Меркель назвала миграционную проблему лакмусовой бумажкой для единства ЕС

Международная панорама
13 июня, 20:12 UTC+3 БЕРЛИН 13, июня. /ТАСС

Канцлер призвала найти единое решение миграционного кризиса

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БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Проблема миграции является лакмусовой бумажкой для сохранения сплоченности ЕС, ее решение определит будущее сообщества. Такое мнение высказала в среду канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

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"Для меня вопрос, как мы справимся с миграционной проблематикой, является лакмусовой бумажкой для будущего и сохранения сплоченности Европы", - сказала канцлер.

Она призвала найти общеевропейское решение миграционного кризиса. "Для меня важно, чтобы всё, что мы делаем, было упорядочено, согласовано, подтверждено соглашениями с тем, чтобы мы получили поистине общую, европейскую процедуру", - сказала глава германского правительства. "Должны учитываться интересы каждой страны", - добавила она.

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