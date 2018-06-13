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Мэй считает, что итоги саммита США и КНДР важны для глобальной безопасности

Международная панорама
13 июня, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании добавила, что действия Трампа в отношении КНДР имеют большое значение для всего мира

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ТАСС, 13 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что итоги саммита США и КНДР в Сингапуре важны не только для региональной, но и для мировой безопасности. Об этом политик заявила в среду в интервью телеканалу CNBC.

"Я хочу сказать, что приветствую то, что происходит в Сингапуре. Я думаю, что то, что Трамп делает в отношении КНДР, важно не только для региона, но и для всего мира", - сказала премьер-министр.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, обязавшись выполнять его "в полном объеме и без промедлений".

Согласно этому итоговому заявлению, который Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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