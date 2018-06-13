Мэй считает, что итоги саммита США и КНДР важны для глобальной безопасности

ТАСС, 13 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что итоги саммита США и КНДР в Сингапуре важны не только для региональной, но и для мировой безопасности. Об этом политик заявила в среду в интервью телеканалу CNBC.

"Я хочу сказать, что приветствую то, что происходит в Сингапуре. Я думаю, что то, что Трамп делает в отношении КНДР, важно не только для региона, но и для всего мира", - сказала премьер-министр.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, обязавшись выполнять его "в полном объеме и без промедлений".

Согласно этому итоговому заявлению, который Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.