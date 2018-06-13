Мэй: споры по торговле и Ирану не отразились на особых отношениях Великобритании и США

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Особые отношения между Великобританией и США позволяют двум государствам без ущерба вести диалог относительно вопросов, по которым имеются разногласия. Такое положение дел будет сохраняться и в будущем, заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй в среду в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Смысл отношений заключается в том, что мы можем иметь такие разногласия и обговаривать их. Однако особые отношения между США и Соединенным Королевством сохраняются и, я считаю, будут сохраняться еще долгое время в будущем", - полагает глава правительства.

"У нас имеются разногласия по поводу пошлин на стальную и алюминиевую продукцию, введенных в отношении Европейского союза, а также в отношении Соединенного Королевства. У нас есть разногласия и по ядерной сделке с Ираном", - констатировала Мэй.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, однако страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Республика Корея получили отсрочку до 1 июня.

6 июня ЕС выступил с заявлением, что введет ответные меры в начале июля.