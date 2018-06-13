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Мэй: британский кабинет не позволит парламенту связать ему руки на переговорах по Brexit

Международная панорама
13 июня, 22:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Премьер-министр добавила, что от Великобритании не стоит ждать постоянных комментариев по переговорной стратегии

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Британское правительство не позволит парламенту связать ему руки, ограничив полномочия на переговорах по Brexit. Об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй в среду в интервью телеканалу CNBC.

"У правительства и парламента разные полномочия, парламент не может связывать правительству руки на переговорах", - отметила глава правительства. Она оставила за кабинетом министров прерогативу не раскрывать до конца свою стратегию на переговорах по Brexit. "Я с самого начала заявляла, что от нас не стоит ждать постоянных комментариев по переговорной стратегии и переговорам, в которых мы участвуем", - сказала Мэй.

Палата общин во вторник отвергла поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза, предусматривающую ограничение полномочий правительства при реализации Brexit. В случае ее принятия британский парламент мог получить рычаги управления ходом Brexit, а также возможность инициировать проведение очередного референдума в период с 30 ноября по 29 марта 2019 года. Отклонение парламентариями данной поправки расценивается как значимая победа для британского премьера, поскольку ей благодаря диалогу с депутатами в целом удалось преодолеть разногласия внутри Консервативной партии.

Депутаты продолжат рассматривать поправки к биллю о Brexit в среду, после чего он вернется обратно в палату лордов. Обе палаты должны будут согласовать до последней запятой текст закона, прежде чем его подпишет королева Великобритании Елизавета II.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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