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Пенс: США не намерены повторять прошлых ошибок в отношениях с КНДР

Международная панорама
13 июня, 22:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Вице-президент добавил, что Вашингтон будет и дальше придерживаться принципа "доверяй, но проверяй"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Вашингтон более не повторит в отношениях с КНДР ошибок, которые были допущены в прошлом. Об этом заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс, комментируя итоги встречи в Сингапуре между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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"Успех этого саммита и прогресс, которого мы достигли, являются прямым следствием непоколебимого лидерства президента Трампа", - сказал Пенс, выступая в Далласе. "Мы не повторим ошибок прошлого [в отношениях с КНДР]", - указал он.

"С самого начала правления нынешней администрации Трамп изменил наш подход по отношению к Северной Корее, положив конец годам того, что называлось стратегическим терпением", - отметил вице-президент, добавив, что президент США "ввел беспрецедентные экономические и дипломатические санкции" против Пхеньяна.

"Сейчас ведутся активные переговоры с тем, чтобы приступить к выполнению соглашения как можно скорее", - отметил Пенс, говоря о документе, подписанном в Сингапуре. "И теперь по мере того, как мы продвигаемся по пути дальнейших переговоров, мы будем придерживаться принципа "доверяй, но проверяй", - сообщил вице-президент.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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