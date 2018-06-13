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Сирия не будет сообщать о поставках Россией ракетных комплексов С-300

Международная панорама
13 июня, 22:53 дата обновления: 13 июня, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Президент республики также добавил, что отношения между двумя государствами носят стратегический характер

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ТАСС, 13 июня. Сирия не будет объявлять о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом, как передало агентство SANA, заявил в среду в интервью иранскому телеканалу Al Alam президент республики Башар Асад.

По его словам, Дамаск "не считает нужным объявлять о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300". "Будут эти комплексы поставлены или нет, мы никому не будет сообщать, - сказал он. - Это оружие, и о нем узнают, когда оно будут применено".

Отношения с Россией

Асад рассказал, что Россия "не вмешивается во внутренние дела Дамаска" и взаимодействует с Сирией "как с дружественным государством".

"Для России нетипично строить какие-то временные альянсы в зависимости от выгоды, поэтому сирийско-российские отношения носят стратегический характер", - подчеркнул он.

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