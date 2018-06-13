Опрос: почти 40% американцев считают, что саммит США и КНДР снизил угрозу ядерной войны

ТАСС, 13 июня. 39% американцев полагают, что состоявшийся во вторник саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа снизил угрозу ядерной войны между двумя странами. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду итоги опроса, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательским центром Ipsos.

При этом 37% признались, что не верят в изменения после встречи. В целом действия президента США в отношении КНДР поддержали чуть более половины опрошенных, но только четверть считает, что саммит приведет к денуклеаризации Корейского полуострова.

40% респондентов полагают, что стороны не будут выполнять свои обязательства по итогам саммита, противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных.

Опрос проводился 12-13 июня среди 1 тыс. респондентов. Статистическая погрешность составляет 4%.