Палата общин отвергла поправку о сохранении Лондона в таможенном союзе с ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Палата общин британского парламента отвергла поправку в билль о Brexit, требующую от правительства Великобритании договориться с Брюсселем о сохранении страны в таможенном союзе с ЕС после выхода из него. Против внесения соответствующего законодательного изменения в среду выступили 325 депутатов, за - 298.

Палата общин также проголосовала и против предложенной оппозиционной Лейбористской партией поправки, которая требовала заключить с ЕС соглашение о беспрепятственном доступе к единому европейскому рынку после выхода королевства из сообщества. Против внесения соответствующего законодательного изменения в среду выступили 322 депутата, за - 240.

Отклонение этих поправок стало триумфом для премьер-министра Терезы Мэй, которая последовательно заявляет, что после Brexit страна должна покинуть единый европейский рынок и таможенный союз ЕС.

Серьезные разногласия внутри оппозиционной Лейбористской партии вызвало голосование по поправке, которая могла обязать британское правительство следовать на переговорах о Brexit цели сохранения членства в Европейской экономической зоне. Официальная позиция лейбористов заключалась в том, чтобы воздержаться от участия в голосовании по этому вопросу, однако 75 депутатов поддержали эту поправку, нарушив таким образом партийную дисциплину. В итоге шестеро ведущих парламентариев от Лейбористской партии подали в отставку со своих внутрипартийных постов. Тем не менее голосов консерваторов хватило, чтобы отклонить это законодательное изменение.

Билль о Brexit вернулся во вторник в Палату общин после трех чтений в верхней палате парламента - Палате лордов. Народные представители завершают в среду рассмотрение 15 поправок, предложенных ранее их неизбираемыми коллегами-лордами. Парламентарии отклонили все противоречащие правительственному курсу предложения, приняв при этом без голосования поправку по Северной Ирландии, требующей не допустить появления границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Великобритании из ЕС.

После голосования, которое прошло в среду, в Палате общин билль о Brexit вернется обратно в Палату лордов. Обе палаты должны будут согласовать до последней запятой текст закона, прежде чем его подпишет королева Великобритании Елизавета II.