Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Палата общин отвергла поправку о сохранении Лондона в таможенном союзе с ЕС после Brexit

Международная панорама
13 июня, 23:52 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июня. /ТАСС

Большинство депутатов также проголосовали против поправки о сохранении доступа к европейскому рынку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Палата общин британского парламента отвергла поправку в билль о Brexit, требующую от правительства Великобритании договориться с Брюсселем о сохранении страны в таможенном союзе с ЕС после выхода из него. Против внесения соответствующего законодательного изменения в среду выступили 325 депутатов, за - 298.

Палата общин также проголосовала и против предложенной оппозиционной Лейбористской партией поправки, которая требовала заключить с ЕС соглашение о беспрепятственном доступе к единому европейскому рынку после выхода королевства из сообщества. Против внесения соответствующего законодательного изменения в среду выступили 322 депутата, за - 240.

Отклонение этих поправок стало триумфом для премьер-министра Терезы Мэй, которая последовательно заявляет, что после Brexit страна должна покинуть единый европейский рынок и таможенный союз ЕС.

Смотрите также

Что произошло в Великобритании после референдума о Brexit. Досье

Серьезные разногласия внутри оппозиционной Лейбористской партии вызвало голосование по поправке, которая могла обязать британское правительство следовать на переговорах о Brexit цели сохранения членства в Европейской экономической зоне. Официальная позиция лейбористов заключалась в том, чтобы воздержаться от участия в голосовании по этому вопросу, однако 75 депутатов поддержали эту поправку, нарушив таким образом партийную дисциплину. В итоге шестеро ведущих парламентариев от Лейбористской партии подали в отставку со своих внутрипартийных постов. Тем не менее голосов консерваторов хватило, чтобы отклонить это законодательное изменение.

Билль о Brexit вернулся во вторник в Палату общин после трех чтений в верхней палате парламента - Палате лордов. Народные представители завершают в среду рассмотрение 15 поправок, предложенных ранее их неизбираемыми коллегами-лордами. Парламентарии отклонили все противоречащие правительственному курсу предложения, приняв при этом без голосования поправку по Северной Ирландии, требующей не допустить появления границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Великобритании из ЕС.

После голосования, которое прошло в среду, в Палате общин билль о Brexit вернется обратно в Палату лордов. Обе палаты должны будут согласовать до последней запятой текст закона, прежде чем его подпишет королева Великобритании Елизавета II.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Президент Македонии отказался подписывать договор о переименовании страны
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Сеть "Теремок" закрывает свои рестораны в США
6
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
7
Кудрин: часть показателей майских указов от 2012 года в экономике не достигнута
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости