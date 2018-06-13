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Трамп заявил, что хочет вывести военных США из Южной Кореи, но пока об этом речи не идет

Международная панорама
13 июня, 23:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

В Южной Корее находятся 32 тыс. американских военнослужащих

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы все американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, вернулись бы домой, но пока о такой перспективе речи не идет. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого были опубликованы в среду.

Трамп сообщил, что в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре вопрос уменьшения численности американских военнослужащих в Южной Корее не обсуждался. "У нас 32 тыс. военнослужащих в Южной Корее, - сказал политик. - Я хотел бы вернуть их домой". "Но сейчас это не обсуждается, [однако] в подходящее время будет [обсуждаться]", - указал он.

"Этого не было на столе переговоров", - отметил Трамп. Он выразил мнение, что Ким Чен Ын, вероятно, "хотел бы этого".

"Я бы хотел вывести наши войска так быстро, как только мы сможем, потому что это дорого нам обходится", - отметил глава Белого дома. Он утверждал, что Южная Корея не полностью компенсирует США расходы, которые Вашингтон тратит на содержание войск, находящихся на Корейском полуострове.

По итогам состоявшейся во вторник встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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