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США отговаривают Турцию от покупки С-400

Международная панорама
14 июня, 0:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июня. /ТАСС

В Вашингтоне заявили, что эти системы представляют технические риски

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. США полагают, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создаст для ВС страны определенные технические риски. Вашингтон предпочел бы, чтобы Анкара не покупала этот вид вооружений у Москвы, заявил в среду заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томас Гоффус, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Мы не думаем, что приобретение С-400 пойдет на пользу. Мы считаем, что они [эти системы] представляют технические риски, и у нас есть определенный процесс для оценки этих рисков, - сказал Гоффус. - Мы бы предпочли, чтобы они не приобретали С-400. Несмотря на это, они являются суверенным государством и пытаются удовлетворить свои оборонные потребности".

О переговорах Турции и РФ по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала вторым после Китая иностранным заказчиком системы и первым государством НАТО, которое получит от России С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей.

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