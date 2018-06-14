Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: Китай не хочет, чтобы КНДР обладала ядерным оружием

Международная панорама
14 июня, 0:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Президент США также отметил помощь Пекина в налаживании диалога с Пхеньяном

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Пекин не желает, чтобы Пхеньян обладал ядерным оружием, в связи с чем оказывал Вашингтону большую помощь в усилиях по организации саммита с КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого опубликованы в среду.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Я думаю, что Китай не хочет видеть ядерное оружие [у КНДР]", - сказал Трамп. "Состоите вы в полудружеских отношениях с государством или нет, но если оно обладает ядерным оружием и расположено так близко, то вы не можете чувствовать что-то положительное", - считает американский лидер.

В связи с этим Трамп отметил, что "Китай очень помогал" в налаживании диалога с КНДР. При этом, по его словам, помощь со стороны Пекина была меньше в последние два месяца, так как Китай "мог быть немного огорчен по поводу торговли".

"Мы очень сильно закручиваем гайки в том, что касается торговли", - сказал глава американской администрации. На вопрос ведущего о том, насколько сильно, Трамп ответил: "Увидите в течение ближайших нескольких недель, они [КНР] знают, что мы делаем". При этом президент США подчеркнул, что, несмотря на торговые споры между двумя странами, у него "очень хорошие отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам состоявшейся во вторник встречи в Сингапуре Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Си Цзиньпин Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Сингапур Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Путин освободил Клименко от должности советника президента
4
Кабмин РФ в четверг рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
5
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
6
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
7
ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости