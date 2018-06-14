Трамп: Китай не хочет, чтобы КНДР обладала ядерным оружием

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Пекин не желает, чтобы Пхеньян обладал ядерным оружием, в связи с чем оказывал Вашингтону большую помощь в усилиях по организации саммита с КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого опубликованы в среду.

"Я думаю, что Китай не хочет видеть ядерное оружие [у КНДР]", - сказал Трамп. "Состоите вы в полудружеских отношениях с государством или нет, но если оно обладает ядерным оружием и расположено так близко, то вы не можете чувствовать что-то положительное", - считает американский лидер.

В связи с этим Трамп отметил, что "Китай очень помогал" в налаживании диалога с КНДР. При этом, по его словам, помощь со стороны Пекина была меньше в последние два месяца, так как Китай "мог быть немного огорчен по поводу торговли".

"Мы очень сильно закручиваем гайки в том, что касается торговли", - сказал глава американской администрации. На вопрос ведущего о том, насколько сильно, Трамп ответил: "Увидите в течение ближайших нескольких недель, они [КНР] знают, что мы делаем". При этом президент США подчеркнул, что, несмотря на торговые споры между двумя странами, у него "очень хорошие отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам состоявшейся во вторник встречи в Сингапуре Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова.